أشرف صبحي يبحث مع إيناس عبد الدايم تعميق التعاون بين الوزارتين

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الإثنين، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية تعميق التعاون مع وزارة الثقافة خلال الفترة المقبلة، والعمل على تعزيز الثقافة والفنون بين أوساط النشء والشباب لدورهم فى تشكيل شخصية الإنسان وتنمية وجدانه.

وتناولت المباحثات سبل التعاون المشترك يتبلور بعضها فى إقامة حفلات فنية دورية داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى مختلف المحافظات، ومشاركة الأصوات المتميزة في أوركسترا وزارة الشباب والرياضة فى الحفلات الفنية التى تقيمها وزارة الثقافة، وتنفيذ مسابقة فى مجال الفنون المسرحية بمراكز الشباب.

كما تم الاتفاق على تعاون وزارة الثقافة مع وزارة الشباب والرياضة من خلال مراكز تنمية المواهب للكشف عن المواهب الشابة، وكذا استضافة مراكز الشباب لورش العمل الفنية التى تقيمها وزارة الثقافة لتدريب الشباب فى مجالات الفنون المختلفة، بالإضافة إلى وضع أجندة حفلات فنية دورية تقام بمراكز الشباب فى مختلف المحافظات.

وفي ختام اللقاء، اتفق وزير الشباب والرياضة مع وزيرة الثقافة على تشكيل فريق عمل من الوزارتين لوضع كل البرامج والمشروعات التى تم الاتفاق عليها فى صورة مذكرة تفاهم لتوقيعها والبدء الفورى فى تنفيذ بنودها.