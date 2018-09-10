قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن قرار تصفية الشركة القومية للأسمنت، لم يتخذ رسميًا بعد، مشيرًا إلى أنها حتى الآن مجرد توصية من الاستشاري الذي قام بدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالشركة.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن القرار ليس من اختصاص وزارة قطاع الأعمال، وإنما في يد الجمعية العمومية للشركة، موضحًا أنها ستنعقد في 2 أكتوبر لإتخاذ قرار حول هذا الشان.

وأكد وزير قطاع الاعمال، ضرورة غلق الشركة وتصفيتها نهائيًا لما تحققه من خسائر فادحة، لافتًا إلى أنه في أحسن الأحوال تحتاج الشركة إلى ضخ 4 مليار جنيه لتحقق خسائر تقدر بقيمة 500 مليون جنيه، وهو أمر غير معقول حد قوله.

وعن الإجراءات المتخذة حيال العمال حال غلق الشركة، أوضح "توفيق" حصولهم على تعويضات مناسبة توازي أجرهم لمدة 5 سنين للعامل الواحد، مشيرًا إلى أن التعويضات ستصل حينها إلى 640 مليون جنيه.