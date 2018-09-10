نفت الراقصة سما المصري، ما أُثير عن رفض كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر طلبها تدريس مادة اللغة الإنجليزية بالكلية.

وقالت المصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمدراش، مقدم برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "الجامعة مرفضتش طلبي، ووكيلة الكلية قالتلي إن الطلبين على ترابيزة عميد الكلية".

وأضافت: "اسمي لم يكن مسجلًا بكشوف الكلية لأنني كنت أعمل معيدة بنظام الساعة، وأنا خريجة كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية".

ففاجئها مقدم البرنامج، وطلب إليها التحدث بالإنجليزية لإثبات صدق ما تقوله، لترفض الأخيرة تنفيذ طلبه، قائلةً: "أنا مش في امتحان".