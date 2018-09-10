هنأ المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، مواطني المحافظة بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يكون عام ازدهار ورخاء على مصر.

جاء ذلك خلال حضوره، مساء اليوم، الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1440، والذي نظمته المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف عقب صلاة العشاء بمسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، والعقيد محمد جمعة حجازي، المستشار العسكري للمحافظة، والنائب عاطف عبدالجواد، عضو مجلس النواب، واللواء تامر أبوالنجا، السكرتير العام المساعد، والشيخ محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف، واللواء محمد كمال، رئيس المدينة، والمستشار أحمد عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة مسجد عمربن عبدالعزيز وعدد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية.

بدأ الاحتفال بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم للقارئ صالح أبوالقاسم، ثم كلمة للدكتور محمد أبو حطب وكيل الوزارة تناول خلالها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية والتي جسدت منهجا عظيما في التخطيط والإعداد الجيد والمدروس والأخذ بالأسباب والتوكل على الله، والتأكيد على أننا في حاجة ماسة في الفترة الحالية لبناء الوطن إلى العمل والاتقان في سبيل تحقيق رفعة وطننا الغالي مصر.

واختتم الاحتفال بابتهالات دينية من أداء الشيخ عادل حيدر مدير المساجد الحكومية.