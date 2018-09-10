قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن تدريبات النجم الساطع التي تقام على أرض مصر، وتشارك بها القوات المسلحة لـ 9 من الدول حول العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية، تقام منذ 36 عاما، بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد.

وأضاف "فرج"، خلال استضافته في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن باراك أوباما، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة تسبب في توقف التدريبات في عام 2013 كعقاب لمصر، قبل أن يتولى دونالد ترامب مقاليد الحكم لتعود التدريبات مرة أخرى.

وأكد فرج، أن مشاركة مصر في التدريبات هذا العام سيؤدي إلى تحسين الترتيب العالمي للجيش المصري، نظرًا لقوتها ومشاركة أقوى جيوش العالم بها.