نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، منذ قليل، بيانًا صحفيًا على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لإعلان انطلاق فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2018" والذي يستمر خلال الفترة من 8 - 20 سبتمبر الجاري بمجمع ميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة قوات كلاً من مصر وأمريكا واليونان والأردن وبريطانيا والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا و16 دولة أخرى بصفة مراقب.

وألقى مدير التدريب من الجانب المصري، كلمة رحب فيها بقوات الدول المشاركة على أرض مصر وداخل أكبر قاعدة عسكرية بالشرق الأوسط ، مشيرًا إلى أن تدريبات النجم الساطع تعد أحد جسور تعزيز روابط الصداقة في مجال التعاون العسكري بين الدول المشاركة بما يساهم في تبادل الخبرات واستخدام أحدث الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيات المتطورة.

وأعرب اللواء جون مات، مدير التدريب من الجانب الأمريكي، عن تقديره العميق للقوات المسلحة المصرية على استضافتها لـ"النجم الساطع" للعام الثاني على التوالي وعلى حسن الاستقبال والضيافة، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين بالمنطقة، كما قدم الشكر لقوات الدول المشاركة، مضيفاً "نحن جميعًا أقوى كفريق واحد ولا نستطيع القيام بالعمل الذي نقوم به بدون شركائنا وشرفًا عظيم لي أن أمثل أكثر من 800 أمريكي مشاركين بالنجم الساطع 2018 والذي يبنى على الإنجازات العظيمة خلال الأعوام الماضية".

وأعرب "مات" أن هدف المشاركة في مناورات النجم الساطع هو الاستفادة من كل فرصة متاحة للتعاون المشترك لتعزيز العلاقات وتوجيه رسالة واضحة لمن يرغب في النيل من أوطاننا، مؤكداً أن التدريبات المشتركة تساهم فى إعداد وتدريب القوات وتوضح قيمة العمل المشترك كما أنها تمثل فرصة ذهبية لإيجاد أفضل الطرق لمواجه تهديدات الأمن الإقليمي.

وتفقد قادة قوات الدول المشاركة في معرض للأسلحة والمعدات المشتركة في المناورات والتي شملت معدات حديثة لقوات الدفاع الجوي والمشاة الميكانيكي والمدفعية وعناصر القوات الخاصة، معربين عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول، آملين أن تحقق تدريبات النجم الساطع 2018 أهدافها المخططة بما يعزز علاقات التعاون العسكري بين جيوش الدول المشاركة.

ويهدف تدريب النجم الساطع هذا العام إلى تطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية وجيوش الدول الشقيقة، كذلك التخطيط على إدارة أعمال القوات البحرية والجوية المشتركة والتدريب على أعمال القتال غير النمطية ومهاجمة البؤر الإرهابية المسلحة وتطهيرها.

وتتضمن الأنشطة التدريبية تنفيذ مشروع مراكز قيادة مشترك ورماية للقوات البحرية والجوية المشاركة، وتدريب القوات الخاصة على أسلوب تأمين ونجدة هدف حيوي، وعقد ندوة لكبار القادة لتبادل الخبرات التدريبية والعملياتية وتنفيذ رمايات تكتيكية بالذخيرة الحية بالتعاون مع القوات الجوية.

وشهدت الأيام الماضية تنظيم وصول القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعدادًا لبدء فعاليات التدريب.