شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بجنوب سيناء حملة مكبرة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإعدام 485 كيلو أغذية لا تصلح للاستخدام اﻵدمي.

كما جرى فحص 700 عامل من العاملين في مجال الأغذية والمشروبات ومتابعة حالتهم الصحية، كما تم تحرير 50 محضر شهادة صحية تفيد بخلو هؤلاء العاملين من اﻷمراض المعدية وتحرير 30 محضر نظافة عامة.

وحررت اللجنة 4 مذكرات غلق لأماكن بها خطر داهم ونقص بالاشتراطات الصحية، كما تم سحب 12 عينة مختلفة وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة، للاطمئنان على سلامة تلك الأغذية.