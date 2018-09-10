بدأت محافظة القاهرة، أعمال صيانة وإصلاح أعمدة إنارة طريق المطار، وذلك في استجابة سريعة لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بإصلاح أعمدة إنارة طريق المطار، الذي وصفه بمدخل مصر.

وكان الرئيس قال للمحافظ خلال فعاليات افتتاح المرحلة الأخيرة من مشروع الطريق الدائري الإقليمي، وعدد آخر من المشروعات أمس، "من فضلك راجع الموضوع أنا بس بفكرك، أنا شفته وأنا جاي".

وأكد مصدر لـ"الوطن" أن محافظ القاهرة عقد اجتماعًا عاجلًا بديوان المحافظة لبحث الأمر، وكلف إدارة الإنارة المركزية بالقاهرة بالتحرك الفوري لإصلاح اي أعطال ومراجعة كل الأعمدة في طريق المطار، وإعداد خطة تطوير شاملة لمنظومة الإنارة المركزية ورصد السلبيات التي تعوق عملها بكفاءة وانتظام والتي تتمثل في وجود أعمدة إنارة مضاءة نهارً والأعطال المفاجئة ليلاً.