"حقوق إنسان النواب": بيان مفوضة الأمم المتحدة كتبه عنصر إخواني

استنكر النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بيان مفوضية حقوق الإنسان، حول الحكم القضائي الصادر بإعدام بعض المدانين في قضية "فض اعتصام رابعة".

وأضاف عابد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدرت هذا البيان رغم أنها عينت قبل 9 أيام فقط.

وأكد أن وراء كتابة هذا البيان عنصر من جماعة الإخوان الإرهابية، "وهي متعرفش تكتب فيه سطرين"، مشيرًا إلى أن الحكم كان على قدر الجرم وأن المحكمة أصدرت حكمها باسم الشعب.

وأوضح عابد أن المحكمة وفرت كل سبل الدفاع المباحة أمام المتهمين، وأنها أصدرت الحكم بإجماع الآراء، وبعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية.