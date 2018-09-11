يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وقالت الهيئة، في بيان لها عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة.

وأضاف البيان أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتوقع الخبراء، وفقا للبيان، أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 34 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن المصرية، والعواصم العربية والعالمية: