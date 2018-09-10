وزعت اليوم مديرية أوقاف دمياط تحت إشراف الشيخ محمد محمد عبدالفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، لحوم صكوك الأضاحي الواردة من وزارة الأوقاف على الأسر الأكثر احتياجا بمعاونة مديري الدعوة وبعض الإداريين والعمال، وذلك بمساكن السيالة في دمياط.

ونجحت المديرية في توزيع 200 كيلوجرام على المستحقين، كما حرص وكيل الوزارة على وصول اللحوم لهم داخل منازلهم لعدم تحملهم أي مشقه أوتعب والإشراف عليها وتوزيعها بنفسه.