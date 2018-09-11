تأخرت 9 رحلات دولية بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، عن موعدها المقرر بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن طائرة الخطوط الأردنية رقم 502، المتجهة إلى عمان تأخرت عن موعدها أكثر من ساعة، بسبب أعمال صيانة الرحلة، بالإضافة إلى تأخر رحلة طيران "لوفتهانزا" رقم 585 المتجهة إلى فرانكفورت، ورحلة الخطوط البريطانية رقم 154 المتجهة إلى لندن، بسبب أعمال الصيانة على الرحلات.

وأشارت المصادر، إلى تأخر رحلتي شركة طيران النيل 117 المتجهة إلى تبوك، و115 المتجهة إلى مدينة القصيم، فضلا عن تأخر رحلة الخطوط السعودية رقم 380 المتجة إلى جدة، بسبب ظروف تشغيل الرحلات وأعمال الصيانةكما شهد المطار، تأخير وصول رحلة خطوط طيران الجزيرة رقم 534 القادمة من الكويت، بسبب عطل فني على الطائرة يستغرق ساعتين.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة طيران الجزيرة الكويتية، بتأجيل وصول رحلتها رقم 534 لمدة ساعتين، المقرر وصولها لمطار القاهرة للانتهاء من أعمال الصيانة على الرحلة.

وأشارت المصادر، إلى أن شركة طيران الجزيرة طلبت تأجيل إقلاع رحلتها رقم 535، المقرر أن تتوجه إلى الكويت، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا إلى الثانية والنصف ظهرا، بسبب ظروف التشغيل على الرحلات الخاصة بالشركة.