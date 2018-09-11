تفقد المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالي، اليوم الثلاثاء، المعدات البحرية العاملة في بحيرة ناصر ومدى تأثرها بالعاصفة الترابية التي هبت على الموقع الأسبوع الماضي.

وكانت محافظات جنوب البلاد تعرضت لعاصفة ترابية شديدة الأسبوع الماضي.