قال اللواء ماهر كامل هاشم، رئيس حي باب الشعرية، إنه يسعى لتنفيذ تجربة عصرية داخل نطاق الحي بالإرادة والإدارة، وفتح صفحة جديدة للتواصل مع المواطن وإعادة الثقة بينه وبين الحكومة، وإحداث تناغم بين المواطنين والهيئات الحكومية.

وأضاف رئيس حى باب الشعرية أنه أجرى حوارا مع المواطنين مؤكدا أن بابه مفتوح للجميع، وأي مخالف أمامه مهلة لتصحيح أوضاعه.

ولفت إلى أنه قاد حملة نظافة ورفع المخلفات في مناطق الشنبكي والصبان ودرب الجامع وممر السنديوني وسوق الزلط، ورفع مخلفات صلبة بحارة عبدالله، كما تم غلق وتشميع محل ومقهى بدرب الجامع وتنفيذ إزالة خطورة داهمة بالتركماني، علاوة على متابعة أعمال إنارة بعطفة البهايتة.