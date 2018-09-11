المصادفة وحدها أسقطت عجوز هارب من حكم بالإعدام في إيدي مباحث القاهرة عقب تردده على مخبز في منطقة الوايلي، للبحث عن فرصة عمل بعد رحلة هروب استمرت 27 سنة.

ارتاب صاحب المخبز في تصرفات العجوز، فأسرع بإبلاغ رئيس مباحث قسم شرطة الوايلي بمضمون هذا البلاغ: "فيه واحد عنده أكتر من 60 سنة كل يوم بيسألني عن شغل في مخبزي بشارع فاطمة النبوية، وطلبت منه صورة بطاقته رفض".

تعاملت أجهزة أمن القاهرة مع البلاغ بجدية تامة وتوجهت قوة إلى مكان المخبز وتحفظت على العجوز وتبين أنه "ش.أ" 65 سنة، وبفحص صحيفته الجنائية تبين أنه هارب من الإعدام، فى قضية قتل شقيقه، بعد اكتشاف علاقته الآثمة مع زوجته، وتبين أن اسمه مدرج في سجلات وفيات منطقة الوايلى.

بدأت الواقعة بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى، من أحد أصحاب مخابز شارع فاطمة النبوية، مفادها تردد أحد الأشخاص على المخبز ملكه، بحثا عن فرصة عمل، ولا يحمل تحقيق شخصية وأنه يرتاب فى أمره.

انتقل ضابط وحدة مباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطه وتبين أنه "ش.أ"، 65 سنة، مقيم بزفتى، غربية، وبالكشف الفني عليه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 8802/72 لسنة 1992 جنايات زفتى، غربية "قتل عمد" والمقضى فيها بالإعدام والمدرجة على جهاز الحاسب الآلى لتنفيذ الأحكام "كف بحث" لوفاة المحكوم عليه، بالاستعلام عن المذكور بالإدارة العامة للأحوال المدنية، تبين أنه مدرج "متوفي".

بمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وقرر أنه فى غضون عام 1992 قتل شقيقه عقب اكتشافه وجود علاقه غير شرعية بينه وبين زوجته، ولاذ بالفرار هربا إلى أن تم ضبطه.

وأضاف أن زوجته "ص.أ"، وتم استخراج شهادة وفاة له حتى تتمكن من صرف معاشه والمستحقات المالية خاصته.