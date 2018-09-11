نظم مشروع العبارات النهرية التابع لمحافظة أسيوط، اليوم، رحلة نيلية للمواطنين في إطار تنشيط حركة السياحة الداخلية ونشر الوعي الثقافي والسياحي لدى أبناء المحافظة بناء على التوجيهات المباشرة التي أصدرها اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، بفتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين وتفعيل دور العبارات النهرية في تنشيط حركة السياحة الداخلية.

وقال عثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بأسيوط، إنه جرى توقيع برتوكول بين مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة وبين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وذلك لعمل رحلات نيلية لأهالي أسيوط يومية وأسبوعية لافتًا إلى أن الرحلات اليومية تكون داخل مدينة أسيوط والرحلات الأسبوعية تكون خارج المدينة.

وأكد مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، على اهتمام محافظ أسيوط بالسياحة الداخلية وفتح المجالات الثقافية أمام قاطني المحافظة وزوارها للتعرف على معالم أسيوط السياحية وكيفية الحفاظ عليها، مضيفا أن الرحلة انطلقت من مرسى العبارات النيلية "حورس" بحديقة الفردوس على متن المركب العائم سميح السعيد بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة المساعد، وتم تقديم فقرات فنية خلال الرحلة بالإضافة إلى تنظيم مسابقات ثقافية وسياحية وتوزيع هدايا على الفائزين.

وأوضح المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة المساعد، أنه سيتم تنظيم رحلات نيلية يومية تتحرك الرحلة من مرسى العبارات النهرية على صفحة النيل داخل مدينة أسيوط ورحلات أسبوعية تتحرك من مرسى العبارات بحديقة الفردوس وحتى مدينة أبوتيج، مشيرا إلى تجهيز جميع الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال الأسر والشباب والأطفال وتوفير كافة الخدمات بتلك الأماكن المفتوحة مع تشكيل غرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية على اتصال بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، مشيرا إلى تعليمات محافظ أسيوط بتوفير كافة وسائل ومقومات الأمان بالعبارات النهرية قبل تحركها والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لمرافقة الرحلة حتى عودتها.