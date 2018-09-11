صدق اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، على صرف 52 ألف جنيه تكاليف التأمين الصحي لطلاب المدارس بإدارتي الشلاتين وحلايب.

وشدد محافظ البحر الأحمر على مدير عام التأمين الصحي بالبحر الأحمر بضرورة فتح مقر تأمين صحي بمدينة الشلاتين وآخر بمدينة مرسي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنشر مقرات التأمين الصحي بجميع أنحاء الجمهورية حتى يصل التأمين الصحي ويشمل جميع المواطنين في كل ربوع مصر.

وأضاف عبدالله خلال جولته، اليوم، بمدينة الشلاتين أن المحافظة سوف تقوم بدفع نسبة تكاليف التأمين الصحي للطلاب بمدارس إدارتي الشلاتين وحلايب.