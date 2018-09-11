استضاف نادي طيران الدقهلية برئاسة طارق جودة، رئيس النادي، ووليد خطاب نائب الرئيس، مسابقات بطولة الجمهورية لنوادي الطيران بمشاركه 22 محافظة ونظمتها الإدارة العامة للثقافة الجوية بوزارة الطيران بقيادة العميد مهندس طارق محسن، وتحت رعاية الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني.

وفاز في المسابقات نادي الإسكندرية بالمركز الأول، والدقهلية بالمركز الثاني، والمنيا بالمركز الثالث، ونجحت الدقهلية في نجاح وتنظيم الاستقبال والضيافة للوفود المشاركة، وكذلك تنفيذ المسابقات التي أقيمت على إستاد المنصورة.

ونظمت حفل توزيع الجوائز بالنادي الاجتماعي بإستاد المنصورة بحضور وكيل وزاره الشباب مندوبا عن محافظ الدقهلية ورؤساء الأندية وكبار الدعويين بحضور جماهيري كبير.