قالت الدكتورة رغدة جميل، مدير إدارة علاج الإدمان بأمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة، إن مخدر الاستروكس أصبح يغزو الأسواق المصرية، حيث أن نسبة تعاطي هذا المخدر العام الماضي كان 4% من نسبة المدمنين، ولكنها ارتفعت العام الحالي ووصلت لـ25%.

وأضافت "جميل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الفئة الشبابية والمراهقين هم الأكثر عرضة لإدمان "الاستروكس"، مستطردة: "دي فئة المراهقين وبتحب تجرب الأنواع الجديدة".

وأشار إلى أنها تحاول بقدر الإمكان محاربة تلك الظاهرة، مؤكدة أن مخدر الاستروكس يدخل في تكوينه بعض المواد المخصصة لتخدير "البهائم والأحصنة"- على حد وصفه.