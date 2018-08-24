قال مصدر أمني، رفض ذكر أسمه، إن محمود نظمي، والد الطفلين "ريان ومحمد" قدم لفريق البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، اعترافات تفصيلية خلال الساعات الأخيرة حول مقتل الطفلين.

وأضاف المصدر، أن والد الطفلين اعترف أنه بعد وفاة والده، ورثوا مبلغ مالي كبير، وكان نصيبه من هذا المبلغ قطعة أرض قيمتها حوالي 1.5 مليون جنيه، وانفقها على ملذاته، وأنه كان يحب طفليه حبًا كبيرًا حتى شعرا أنه لا يستحق أن يكون أبًا لهما.

وأشار المصدر، إلى أن الأب اعترف بتعاطي "الأستروكس" المخدر في الفترة الأخيرة، وهو ما أثر عليه كثيرًا.

وأكد، أن والد الطفلين اعترف أنه لديه علاقات نسوية، وأيضًا علاقاته بتجارة الآثار، والتي حاول من خلالها أن يلصق الاتهامات بأشخاص آخرين، بالإضافة إلي تأكيده بأنه يعاني من مرض نفسي.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة "ميت سلسيل"، من محمود نظمي السيد، ومقيم منطقة البحر الجديد بالمدينة، باختطاف طفليه "ريان ومحمد" أثناء تواجدهما معه بالملاهي في أول أيام عيد الأضحى.

وانتقلت المباحث بقيادة الرائد محمد فتحي صالح، رئيس مباحث المركز، لمكان البلاغ، وتبين أن الطفلين كانا مع والدهما للاحتفال بالعيد، إلا أن الوالد فوجئ بشخص يأخذه بالأحضان، ويدعي أنه زميله في المدرسة بالمرحلة الابتدائية، وظل يتحدث معه، وعندما تركه وذهب، لم يجد نجليه، فيما أشار شهود عيان إلى أنهم رأوا الطفلين بصحبة سيدة منتقبة، استقلت "توك توك"، وسارت بهما عبر طريق "السرو"، وبعد 18 ساعة من البحث تم العثور علي الطفلين غرقا في نهر النيل "بفارسكور".