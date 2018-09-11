قال المهندس مجدى الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه سيجري فصل التيار الكهربائي لمدة ساعتين غدًا الأربعاء 12 سبتمبر الجاري، عن قرية ناصر الثورة التابعة للمركز.

وأضاف الطماوي، أنه سيجري فصل التيار الكهربائي من الساعة 10 صباح الغد، وحتى الساعة 2 ظهرًا، بهدف صيانة المغذيات والمحولات بهذه المناطق وتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بقطاع الكهرباء.

وأوضح رئيس المركز، أن المركز يواصل أعمال صيانة الشبكات الكهربية وتركيب اللمبات الموفرة للطاقة ضمن مشروعات خطة العام المالي الجديد 20182019.