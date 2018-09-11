قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، إن وزارة الشباب والرياضة ستدعم المحافظة بمشروع إنشاء 5 حمامات سباحة بزمام المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن ذلك جاء خلال اللقاء مع وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بمقر الوزارة بالقاهرة، مشيرا إلى أن اللقاء تضمن طرح حمامات السباحة بنظام المزايدة العلنية، وفقا للضوابط والمعايير القانونية الخاصة بالمزايدات، والاستعدادات القائمة لتنفيذ احتفالية المحافظة بالعيد القومي الـ59، والتي ستشمل حدثًا رياضيًا وعروض فنية وثقافية بحضور وزير الشباب والرياضة، ودوري مراكز المحافظات الحدودية، وتطوير إستاد الوادي الجديد بمدينة الخارجة.