قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، إن الوزارة وفرت ماكينات "الفكة" في محطات المترو كتجربة جديدة لمساعدة المواطنين والتيسير عليهم، موضحًا أنه أحيانًا يكون هناك أزمة في الفكة "يبقى الواحد عاوز خدمة معينة يقولوله آسفين مفيش فكة".

وأضاف "معيط" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية "Ten"، أن تلك الماكينات يتم وضع العملات الورقية فيها، وتخرج فكة للمواطنين.

وفيما يتعلق بقوة الجنيه، قال وزير المالية، إن قوة الجنيه المصري مرتبطة بقوة الاقتصاد، وليس توافر العملات الورقية أو المعدنية، مؤكدًا كلما زاد الاقتصاد المصري كانت العملة قوية.