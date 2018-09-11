قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن اليابان تُعد من الدول الأكثر استدانة في العالم بالرغم من زيادة حجم الناتج المحلي لها، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الاقتصاد لديهما قوي، موضحًا أنه عندما يكون الاقتصاد ليس قويًا ولا يُخدم على الاستدانة يصبح هناك قلق.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، مساء اليوم، أن مصر بها نسبة زيادة سكانية مرتفعة وهذا ليس جيد بالنسبة للوضع الاقتصادي في مصر.

وتابع معيط: "لا أحد يحب أن تكون دولة مستدينة".