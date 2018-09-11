قال دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأمريكي، خلال مقابلة مع شبكة "إيه بي سي"، اليوم، إنه لا يخشى دخول السجن بسبب التحقيقات الجارية حول احتمال حدوث تواطؤ بين موسكو وفريق حملة الرئيس ترامب.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي، قلص عدد معاونيه بشكل كبير وحصرهم بعدد قليل من الأشخاص الذين يثق بهم في البيت الابيض.

ودونالد ترامب الابن، يبلغ من العمر 40 عامًا، وهو مستهدف من قبل المدعي الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في احتمال وجود تواطؤ بين فريق ترامب وروسيا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية.

وتسلطت الأضواء على ترامب الابن، بعد أن التقى محامية روسية في يونيو 2016 بـ"برج ترامب" بنيويورك.

وتبين أن ترامب الابن، كان خلال لقائه المحامية الروسية، يرافقه زوج شقيقته جاريد كوشنر، وتناقشا في احتمال تقديم معلومات إليه يمكن أن تضر بمنافسه ترامب، الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وأكد أن هذا اللقاء لم يسفر عن شيء، وأن المحامية الروسية حضرت فقط لمناقشة مسألة التبني بين روسيا والولايات المتحدة.

وردًا على سؤال من مراسلة "إيه بي سي" حول ما إذا كان يخشى إيداعه السجن، قال: "لا.. لأنني أعرف ما فعلته وأنا غير قلق"، مضيفا: "هذا لا يعني أنهم لن يحاولوا فبركة شيء، ورأينا أنهم فعلوا ذلك مع جميع الباقين، وأكرر مرة ثانية.. أنا لست خائفا".