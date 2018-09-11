قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه جرى البدء في تنفيذ خطة تستهدف إحلال خطوط مياه الشرب المصنوعة من مادة "الإسبستوس" المسرطنة في الأحياء السكنية في المدينة وقرى ناصر الثورة، والمنيرة، وتركيب مواسير بلاستيكية صحية بدلًا عنها.

وأضاف الطماوي، أن الخطة تستهدف إحلال خطوط مياه شرب على 3 مراحل الأولى منها تستهدف إحلال 3500 متر طولي بالأحياء السكنية بمدينة الخارجة، والمرحلة الثانية إحلال 1000 متر في قرى المنيرة والثالثة 600 متر في قرى ناصر الثورة.

وأوضح الطماوي، رئيس مركز الخارجة، أن المركز سينتهي من خطة إحلال مواسير مياه الشرب على مدار الأشهر القليلة المقبلة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مشروعات موازنة العام المالي 2018/2019، وأن عملية الإحلال الجارية خلال هذا الأسبوع، تجري لخطوط مياه شرب مصنوعة من مادة "الإسبستوس" قطر 4 بوصة بخط بلاستيك 6 بوصة بشارع متفرع من شارع السلام بمنطقة عين الشيخ بالمدينة.