وكيل تعليم دمياط" ينتهي من المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مدير ووكيل مدرس

أعلن السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انتهاء لجنة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بدمياط، من المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مدير ووكيل مدرسة إعدادي وثانوي ووظائف التوجيه الفني.

وكان قد أجرى سويلم، أمس، مقابلات المتقدمين لشغل وظائف مدير ووكيل مدرسة ثانوي ومدارس اللغات الرسمية.

جدير بالذكر أن لجنة الموارد شُكلت بقرار محافظ دمياط ، لاختيار مدير ووكيل إدارة تعليمية، ومدير ووكيل مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية وموجه، وموجه أول وموجه عام، ومديري مدارس اللغات الرسمية بجميع الإدارات التعليمية.