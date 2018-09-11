قال اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن الطريق الدائري الإقليمي لم يدخل التصنيف الأخير في المنظمة الدولية للطرق.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "دي إم سي"، أن الطريق الدائري الإقليمي يعتبر أقوى مشروع طرق نفذ في مصر منذ 50 عاما، فهو ربط 13 طريقا رئيسيا بالطريق الدائري ونفذ برؤية 2030 ليسع أي عدد من السيارات مستقبلا.

وتابع أن القطاعين اللذين نفذتهما الهيئة تكلفا أكثر من 10 مليارات جنيه، ويعتبر أكبر قطاع لأن به 125 كوبري ونفق، وبه كوبريين اثنين على النيل؛ وتصل تكلفة كوبري النيل الواحد مليار جنيه على الأقل.

وأشار إلى أن كوبري النيل كان يستغرق من 6 : 7 سنوات لتنفيذه، لكن الآن لدينا لياقة أسرع في التنفيذ، مضيفا "كوبري النيل الواحد عملناه في سنتين و3 شهور".