يستضيف الإعلاميان عمرو خليل وسارة حازم، عبر برنامج "اليوم" على قناة "dmc" الفضائية، في حلقته غدا الأربعاء، السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي ورئيس هيئة الدفاع عن حصانة الرئيس السوداني عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك في لقاء خاص عبر "سكايب".

ومن المنتظر أن تتحدث السفيرة نميرة عن آخر المستجدات في قضية الرئيس السوداني عمر البشير والاتهامات الموجه إليه بتهم الإبادة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما يعرض البرنامج لقاءً خاصا مع الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، يتحدث فيه عن أيام طفولته وشبابه، وفترة عمله في دار الإفتاء.

البرنامج يذاع من السبت إلى الأربعاء في السادسة مساء.