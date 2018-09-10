يوجه الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الاثنين خطابا للشعب السوداني، ويتناول الرئيس السوداني، الخطوات والمعالجات التي تم اتخاذها لاصلاح الاوضاع الاقتصادية في البلاد،وفقا لما ذكرته وكالة أنباء السودان "سونا".

وفي سياق آخر، اعتمد المكتب القيادي في اجتماع طارئ لحزب المؤتمر الوطني، أمس، دعا له البشير تعيين الفريق اول ركن بكري حسن صالح نائبا اول للرئيس وعثمان محمد يوسف كبر نائبا للرئيس ومعتز موسي رئيسا للوزراء، وسيؤدي ثلاثتهم القسم امام رئيس الجمهورية، اليوم، وأمن المكتب القيادي علي كل من وزير الخارجية ووزير شؤون الرئاسة ووزير الدفاع كمكلفين لتأدية مهامهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة .