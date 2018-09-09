أفادت وكالة الأنباء السودنية، بأن الرئيس السوداني المشير عمر البشير، أبلغ اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، اعتزامه حل الحكومة على مستويات الرئاسة والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة، كخطوة ضرورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية، وتضم هذه الإجراءات تخفيض عدد الوزارات الاتحادية من 31 إلى 21 وزارة.

وأضاف "البشير" خلال اجتماعه باللجنة، مساء اليوم، في القصر الجمهوري، أن الهدف من هذه الخطوة هو تشكيل حكومة فاعلة ورشيقة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه.

وأكد أنه لا يحمل ما حدث لأي شخص، ولكن الهدف في النهاية تجويد الأداء، واستغلال الموارد التي تزخر بها البلاد، موضحًا أننا سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات ولإخراج البلاد من هذا الوضع إلى وضع مشرق.

وأوضح أن حكومة الوفاق الوطني، على قلب رجل واحد من خلال تأييد ممثليها القاطع لهذه الخطوة التي استوجبها خفض الإنفاق العام، وتوفير الفعالية للأداء الحكومي، في ظل تجديد روح العمل، لمقابلة مقتضيات المهام الوطنية.