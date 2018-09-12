"ترك": إنشاء 8 طرق جديدة بالنظام الذكي.. "كله متشاف ومتصور"

قال اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، إنه جارٍ الاتفاق على إنشاء 8 طرق رئيسية بنظام التحكم الذكي.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذه الطرق سيبدأ تنفيذها بداية من شهر 12 بمشاركة جميع أجهزة الدولة.

وأوضح ترك أن هذه الطرق ستعمل بنظام متطور له غرفة عمليات رئيسية في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنها لن تقف فيها السيارات في محطات الرسوم، وأنه سيتم سحب رسوم المرور من الطريق بشكل إلكتروني من رصيد السيارة.

وتابع: "مفيش عربية هتدخل على أي طريق أو تخرج غير لما تكون متشافة ولو عربية اتعرضت لحادثة هتتشاف وهتتصور".