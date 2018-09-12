معرض كتب واحتفالية بـ"عيد الفلاح" في "ثقافة الدقهلية"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية.

وناقشت المكتبة الثقافية في دماص كتابًا بعنوان "معارج الوصول" للكاتب حافظ حكمي بدار المناسبات بمركز شباب دماص؛ ناقشه الدكتور محمود محمد حسن تناول خلالها سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، وتحدث فيه عن الاستعانة والإيمان بالله في كل شيء، والخوف من الله والتوكل علية وتطرق الى المقارنة بين التوكل والتواكل وأثرهما على المجتمع ونهضته.

كما عقدت مكتبة المجاهد حسن طوبار معرضًا للكتب يحتوى على أهم أعمال الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، وذلك في إطار الحرص الدائم على عرض أعمال كبار الكُتاب بشكل دوري.

يذكر أن "هيكل" من مواليد 23 سبتمبر 1923، وهو أحد أشهر الصحفيين العرب والمصريين في القرن العشرين، وأسهم في صياغة السياسة في مصر منذ فترة الملك فاروق حتى وفاته سنة 2016، وتولى مناصب صحفية مهمة مثل رئاسة تحرير الأهرام.

وفي إطار الاحتفال بـ"عيد الفلاح" أقام قصر ثقافة البرامون معرض فنون تشكيلية لرسوم للأطفال، بالتعاون مع مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية بالبرامون، وذلك ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم والحرص على اكتشاف المواهب المتميزة في الرسم وتنمية الإحساس بالذوق الفني من خلال الشعور بالطبيعة.

كما نظمت مكتبه سنتماي الثقافية ورشة فنية لتعليم الرسم باستخدام كراسة الاسكتش والقلم الرصاص وألوان الفلوماستر والخشب والشمع.