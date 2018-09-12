يستضيف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور" الفضائية، القارئ طارق عبد الباسط عبد الصمد قارئ الرؤساء ونجل القارئ الكبير عبد الباسط عبدالصمد في حوار خاص الليلة في تمام الثامنة مساءا.
ويكشف القارئ أهم المحطات فى رحلته مع القرآن الكريم ورحلة انضمامه للشرطة وكيف أصبح قارئا للقرآن الكريم وأسرار يعرضها لأول مرة عن والده.
ويتحدث طارق عبد الباسط عبد الصمد الملقب بمقرئ المناسبات الرسمية عن علاقته ووالده بالرؤساء في مصر والعالم ولماذا تراجع دور القراء المصريين وسر حبه لأم كلثوم ووديع الصافي وشيرين.
كما يقدم مجموعة من التلاوات القرآنية بصوته خلال الحلقة.