يستضيف الليلة الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، في حلقة خاصة، فى تمام الساعة الثامنة مساء.

ويقدم الدكتور محمد المهدي كشفا وتحليلا حول عدد من القضايا التي يعاني منها المجتمع المصري ومنها ظاهرة الطلاق والتحرش كما يكشف عن وسائل وطرق مواجهة هذه الظواهر وكيف يمكن تجنبها وأسبابها ومخاطرها.

كما يجيب "المهدي" على مجموعة من الأسئلة الشائكة ومنها لماذا تنتشر ظاهرة قتل الآباء لأبنائهم والعكس وكذلك أسباب انتشار ظاهرة السرقة وخطف الأطفال وأسباب انتشار ظاهرة الاكتئاب بين السيدات ويتلقى استفسارات وتساؤلات المشاهدين حول القضايا الأسرية والمجتمعية المختلفة.