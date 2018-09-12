"الصيدليات": تراجع "النواقص" لـ10%.. ووفرة في أدوية الشتاء

أكدت مجموعة من أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، تراجع نسبة نواقص الدواء من 30% إلى 10% خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن الدواء الناقص يقابله 11 صنفًا بديلًا، إلا إن جهل عدد كبير من الأطباء بها يفاقم أزمة النواقص بالسوق المحلي، مشيرين إلى أن أدوية الشتاء آمنة.

من ناحيته، أوضح عادل عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات السابق بالغرف التجارية، أن وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، شكلت لجانًا للوقوف على توافر الادوية المحلية والمستوردة، وكذلك الخامات التى يحتاجها المواطن حتى لا يحدث أي نقص.

وأشار إلى أن هذا العام يختلف عن العامين الماضيين، مبينًا أن نسببة النواقص تراجعت من 30% إلى 10% نتيجة رفع أغلب أسعار الادوية، وبالتالي لم يصبح أمام الشركات أي حجة لتوافر الدواء أو التقليل منه، في ظل استنقرار الدولار الجمركي وتوفير الدولار بالسعر الرسمي.

فيما قال أحمد السقا رئيس شعبة الأدوية بغرفة القليوبية، إن حركة تداول الأدوية تؤكد توافر أغلب الأدوية التي يحتاجها المواطن في فصل الشتاء، وخاصة التى في متناول الجميع من الناحية المادية، مبينًا أن شركات الأدوية استعدت لتوافر أدوية الشتاء وخاصة الأمصال.

ودعا "السقا"، الصيدليات الكبرى إلى عدم تخزين دواء الشتاء، وعدم الانصياع إلى الشائعات حتى لا تتزايد أزمة النواقص، مطالبًا بزيادة توافير أدوية الحساسية لزيادة الاستهلاك في فترة الشتاء، وكذلك مسكنات الألم، والتي يكثر تناولها لتخفيف ألم البرد والحد من ارتفاع درجة حرارة الجسم وكذلك الأدوية المضادة للاحتقان.