قال باولو سيرجيو بينيرو، رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سوريا، إن ما شاهدناه في سوريا خلال السنوات الأخيرة أن المدنين هم من يضحى بهم في الحرب على الإرهاب مقابل السيطرة على المناطق، موضحا أن التركيز على استخدام السلاح الكيميائي ونحن نؤكد الدعوة لحظر استخدام السلاح الكيميائي وقد نددنا بذلك مرارا وأقمنا تحقيقات في ذلك الأمر.

وأضاف بينيرو خلال مؤتمر صحفي لفريق التحقيق الدولي التابع للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا والذي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" أن هناك قتل أكثر بسبب أزدراء احترام حقوق الأنسان من كل أطراف هذا الصراع من استخدام للمبراميل المتفجرة والقصف العشوائي واستهداف المناطق المدنية عن قصد وتلك الأمور يجب وقفها لأنها يجب ألا تحدث في سوريا أو أي دولة من الدول الأعضاء، موضحا أنه الخط الأحمر ليس استخدام السلاح الكيميائي ولكنه أي هجوم قد يستهدف المدنين.