قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إنه سيتم تدريب مجموعة الأطباء ليكتسبوا المهارات والقدرات اللازمة لتدريب باقي أطباء النساء والتوليد على تركيب وسيلة جديدة لتنظيم الأسرة.

وأضافت السنباطي، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن كسبولة "الأمبلانون نكست"، هي الوسيلة التي سيتم تدريب الأطباء عليها، وهي من الوسائل الحديثة المتوفرة فقط في وزارة الصحة والسكان.

وأكدت رئيس "تنظيم الأسرة"، أنه يتوقع أن تكون لعدد من التدخلات الجديدة التي تسعى الوزارة لتنفيذها، تأثيرات إيجابية في تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة، ومعدلات الاستخدام والإنجاب، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة نحو الارتقاء بصحة الأسرة المصرية.