"إعلام الخارجة" يعقد ندوة عن الحمى القلاعية بـ"محلية قرى شرق بولاق"

عقد مركز إعلام الخارجة في محافظة الوادي الجديد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، ندوة إعلامية حول (الحمى القلاعية الأعراض والوقاية)، بمقر الوحدة المحلية لقرى شرق بولاق.

وقال حمدي كامل مدير مركز إعلام الخارجة، إن الندوة حاضر فىها الدكتور محمد مطرة وكيل مديرية الطب البيطري في الوادي الجديد، وبحضور محمد عبدالله والي، رئيس الوحدة المحلية لقرى شرق بولاق.

وأضاف حمدي، أن الندوة تناولت تعريف مرض الحمى القلاعية فهو مرض فيروسى يصيب الأبقار والأغنام والماعزوالجاموس، كما جرى شرح أماكن الإصابة بالمرض، والتي تشمل الفم واللسان والأظافر، كما جرى التعريف بطرق انتقال المرضى وهو عن طريق اللعاب أو عن طريق الأم إلى الجنين.