ترامب ينشر تدوينة عن استعداد أمريكا لمواجهة إعصار فلورانس

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدوينة علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يؤكد أن الإدارة الأمريكية مستعدة لتقديم المساعدة تحسبا لإعصار فلورانس الذي وصفه بأنه شديد الخطورة.

وقال ترامب في تدوينته "العاصفة تبدو سيئة للغاية يرجى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، ونحن هنا من أجلك" وتم نشر التغريدة مصحوبة بمقطع فيديو يبين قوة الإعصار.

ووفقا لـ"سكاي نيوز" يقترب الإعصار فلورانس من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 195 كيلومترا في الساعة، وحذر المركز الوطني للأعاصير السكان من "خطورته الشديدة"، وجرد السكان المحليون أرفف المتاجر، كما احتشدوا لشراء الوقود، في الوقت الذي يستعدون فيه للفرار من مسار الاعصار الذي يتحرك فوق جنوب غربي المحيط الأطلسي، بين برمودا وجزر الباهاما.

وظهرت بالفعل التأثيرات الأولى لإعصار فلورانس، حيث تدفقت مياه البحر على الطرق السريعة في الولايات التي سيضربها.

To the incredible citizens of North Carolina, South Carolina and the entire East Coast - the storm looks very bad! Please take all necessary precautions. We have already began mobilizing our assets to respond accordingly, and we are here for you! pic.twitter.com/g74cyD6b6K