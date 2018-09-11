فى ذكرى 11 سبتمير.. 9 هجمات إرهابية أفشلتها أمريكا

تحل اليوم، الذكرى السابعة عشر للهجمات الإرهابية الأكثر عنفًا ودموية في التاريخ، والتي نُفذت باستخدام 4 طائرات مدنية مختطفة، استهدفت ثلاث منها برجي مركز التجارة العالمي بنيويورك، ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وتحطمت الأخيرة في حقل بولاية بنسلفانيا، لتسفر مجموعة الحوادث عن مقتل قرابة الثلاثة آلاف قتيل، وضعفهم من الجرحى.

أثار الحادث الدموي استنفار الأجهزة الاتسخباراتية حول العالم، وشنّ عدد من الدول وعلى رأسها أمريكا، حروب عدة زعموا أنها استهدفت الإرهاب والإرهابيين، وبالرغم من ذلك فقدت تعرضت الولايات المتحدة وحدها، منذ وقوع أحداث سبتمبر المذكورة، لأكثر من مائة مخطط إرهابي، تم إفشال معظمهم، إلا أن بعض هذه المخططات كان ليكون الأكثر دموية، بما لا يقل خطورة عن هجمات سبتمبر.

وفي التقرير التالي، تستعرض "الوطن" بعضًا من أضخم هذه المخططات:

1- مخطط تفجير بورصة نيويورك

في أغسطس من العام 2004، وبعد أقل من ثلاث سنوات على هجمات سبتمبر، أعلنت السلطات الأمريكية تفعيل حالة التأهب الأمني القصوى، على خلفية رصد محاولات إرهابية لتفجير عدد من المؤسسات المالية في نيويورك، كان منها بورصة نيويورك، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الإرهابي المخطط للهجوم، بريطاني من أصول هندية، يدعى ديرن باروت، وأنه تمكن من الفرار متخفيًا إلى المملكة المتحدة، ليُلقى القبض عليه هناك بعد عامين من تخطيطه للهجوم، ويُحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

2- محاولة إغراق المنطقة المالية في نيويورك

في يوليو 2006، قالت السلطات الأمريكية إنها ألقت القبض على رجل حاول تفجير نفق "هولاند"، وهو أكبر طريق يربط بين المنطقة المالية في مانهاتن وبين نيوجيرسي، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن عضو تنظيم القاعدة ذو الأصول اللبنانية، والذي يدعى عاصم حمّود، أقرّ بمخططه لتفجير خطوط المياه حول النفق، لإغراق المنطقة المالية في مانهاتن، تمهيدًا لشن هجوم مسلح عليها.

3- مخطط هجوم مسلح على قاعدة عسكرية

في مايو من العام اللاحق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن السلطات تمكنت من اعتقال مجموعة مكونّة من ستة أفراد، إثر كشف مخططهم للهجوم على قاعدة فورت ديكس العسكرية الأمريكية، واستهداف أكبر عدد من الجنود، في ولاية بنسلفانيا.

وأوضحت الصحيفة على لسان مسؤولين، أن المجموعة المكونة من خمسة أفراد، كانت تحمل الفكر الجهادي رغم عدم ارتباطها مباشرةً بتنظيم القاعدة، وأنه قد عُثر بحوزتهم على مجموعة من البنادق الآلية والقنابل اليدوية، إضافة إلى اسطوانات مدمجة خُزّن عليها مقاطع تدريبية عسكرية.

4- محاولة تفجير مترو أنفاق نيويورك

في سبتمبر 2009، ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن السلطات الأمريكية تمكنت من إحباط مخطط إرهابي لتفجير منظومة مترو الأنفاق في ولاية نيويورك.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين قولهم، إن مخطط الهجوم أفغاني الجنسية يقطن ولاية كولرادو، ويدعى "نجيب الله زازي"، اعترف فور القبض بأنه تلقى تدريبًا من قبل تنظيم القاعدة في باكستان.

5- محاولة إسقاط طائرة ركاب فوق ولاية ديترويت

في ديسمبر من نفس العام، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السلطات الأمريكية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي بحزام ناسف صغير لفه حول ساقيه، كان يعتزم ولوج طائرة ركاب نورث ويست، والتي تحمل أكثر من 270 راكبًا، وكان من المقرر لها أن تقلع من ديترويت، إلى أمستردام بهولندا.

وقالت الصحيفة أن الإرهابي يدعى عمر فاروق عبد المطلب، يحمل الجنسية النيجرية ويبلغ من العمر 23 عامًا، لديه ارتباطات قوية بتنظيم القاعدة.

6- محاولة تفجير ميدان التايمز

ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالية في تقرير نشره بتاريخ مايو 2010، أن أمريكي من أصل باكستاني حاول تفجير سيارة في "تايمز سكوير"، خلال احتفالات عيد العمال في الأول من مايو.

وأوضح التقرير أن الإرهابي الذي يدعى فيصل شاهزاد، تمكن في البداية من الفرار عقب اكتشاف مخططه، إلى أن تم اعتقاله لدى صعوده على متن رحلة طيران الإمارات المتجهة إلى دبي، في يونيو من نفس العام، ليعترف بعد ذلك أمام المحاكمة بأكثر من 10 تهم متعلقة بالتفجير، ويحكم عليه بالسجن المؤبد.

7- هجوم على مطار "جون كينيدي"

تقرير آخر صدر عن مكتب التحقيقات الفيدرالية بتاريخ ديسبمر 2010، أنه قد تم القبض على أربعة أشخاص في نيويورك بعد كشف مؤامرة لتفجير خط الوقود في مطار جون كينيدي.

وأوضح التقرير أن المخطط الرئيسي للهجوم كان رجل يدعى "عبد القدير"، وهو مواطنً سبق له أن شغل مناصب سياسية في دولته الجنوب أمريكية، إلا أنه انتحل صفة عامل في المطار، واتجه إلى أمريكا بالتعاون مع منظمات إرهابية فنزويلية وتريندادية، وبتمويل من تنظيم القاعدة، ليتم القبض عليه قبل وضع اللمسات الأخيرة للهجوم، هو وثلاثة من معاونيه.

8- محاولة تفجير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك

في أكتوبر 2012، حاكمت السلطات الأمريكية رجلًا بنجلاديشيًا يبلغ من العمر 21 عامًا، اُتهم بالتآمر لتفجير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حيث اعترف أنه حاول تفجير قنبلة بحجم ألف رطل، في سيارة كان يستقلها خارج المبنى في مانهاتن.

وبحسب صحيفة النيويورك تايمز، فقد دخل الرجل، ويدعى "قواز رضوان الأحسن النفيس"، إلى الأراضي الأمريكية بتأشيرة طالب، قبل أن يحاول الاتصال بعناصر ينتمون إلى خلايا إرهابية، لمساعدته في تنفيذ جريمته، إلا أن أحد هذه العناصر كان مخبرًا متخفيًا في مكتب التحقيقات الفيدرالية، واستطاع بذلك أن يكشف المخطط.

9- محاولة تفجير احتفالية ذكرى هجمات سبتمبر

كانت تلك محاولة جديدة من نوعها، حينما تظاهر اليهودي الأمريكي جوشا جولدبرج، بأنه مؤيد لداعش قادم من أستراليا بغرض تنفيذ هجوم إرهابي في أمريكا، وتمكنت عن طريق هذه الخدعة من التواصل مع منظمات إرهابية، لإمداده بالتمويل والدعم لتنفيذ خططته، لتجربة ما قال أنه يسمى "القنابل الأنبوبية"، لتفجير حشد احتفالي في ولاية تكساس، كان من المقرر أن يقام لإحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة كلاي توداي الأمريكية الإلكترونية، بتاريخ ديسمبر 2015، فقد اعترف جولدبرج بنيته تنفيذ المخطط، وبتواصله مع إرهابيين من داعش، ما أدى إلى صدور حكم بالسجن المؤبد ضده.