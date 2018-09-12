وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بتوفير كافة الرعاية اللازمة للزميلة نانسي إبراهيم وبدوره قام الدكتور عصام عزوز رئيس الرعاية الطبية بإفاد الدكتور رجائي استشاري العظام لمنزل الزميلة لمتابعة حالتها الصحية والتي لا تحتاج للسفر طبقا للتقرير الطبي لحالتها والذي أكد خلاله الدكتور رجائي محمد استشاري العظام بعد الكشف على الزميله باستقرار حالتها وأنها لاتحتاج لتدخل جراحي حيث يلتئم الكسر بالعلاج التحفظي.

وأوضحت الرعاية الصحية بماسبيرو في بيان رسمي، أنه بعد تعرض نانسي إبراهيم المذيعة بقناة نايل سينما لحادث سيارة انتقلت على إثره إلى المستشفي الجوي العام وأجريت لها الإسعافات اللازمة حتى استقرت حالتها وأجريت لها عملية إصلاح كسر وتثبيت بشرائح للكاحل الأيمن وطلبت الرعاية الطبية كافة فواتير العلاج للقيام بتسديد قيمه الفواتير للمستشفى.

وأعطت الرعاية الطبية للزميلة خطاب تحويل إلى مستشفى الجلاء للقوات المسلحة لاستكمال العلاج على نفقة الرعاية الطبية بالوطنية للإعلام حيث تعاني طبقا لتقرير الأطباء من كسر في الفقرة القطنية والترقوة اليمنى والتي لا تحتاج إلى تدخل جراحي حيث سيلتئم الكسر بالعلاج التحفظي.