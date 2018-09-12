قال المهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية، إنه سيجري الانتهاء من تنفيذ الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات التغيرات المناخية على مصر بحلول 2020.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بناءً على البروتوكول، الذي جرى توقيعه بين جهاز شؤون البيئة وإدارة المساحة التابعة للهيئة الهندسية بوزارة الدفاع، بالتعاون مع معهد التغيرات المناخية بوزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة للأرصاد الجوية وعدد من الجهات المعنية.

وأضاف شلبي، في ورشة عمل، تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت- مصر"، حول دور الإعلام في زيادة الوعي بالقضايا البيئية المعاصرة في الإسماعيلية أن الخريطة ستساعد متخذي القرار للتعرف على المناطق المهددة بمخاطر التغيرات المناخية على مستوى مصر، استعدادا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع هذه التغيرات وتحديد الفرص المتاحة، التي تساهم في تحقيق خطة التنمية في الدولة، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة في القطاعات التنموية المختلفة، والعمل على اقتناص أي فرص تمويلية متاحة للتكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيات من الجهات الدولية.