طالبت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، متعاطي "الفودو والاستروكس"، بالتوجه لإحدى مستشفياتها، لتلقي العلاج اللازم له، وذلك بعد قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإدراج 6 أنواع من "الاستروكس" في "جدول المخدرات".

ويعتبر إدراج "الاستروكس" في قوائم المخدرات، تجريم قانوني له في مصر.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس "الأمانة"، إنه ينبغي على كل من يتناول مادة "الحشيش الصناعي" أو"القنيبات الصناعية"، وأشهر أنواعهما هو "الفودو والاستروكس"، التوجه لإحدى مستشفيات أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت عبدالمقصود، في بيان صحفي صادر عن الوزارة منذ قليل، أنه يمكن الاتصال على الخط الساخن للاستفسارات النفسية، التابع للأمانة، لتلقي المشورة حول العلاج من هذا النوع من الإدمان، وذلك على أرقام (08008880700-0220816831).