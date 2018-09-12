كشفت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابعة لوزارة الصحة والسكان، التأثير السلبي لتناول الحشيش الصناعي، الذي من أشهر مركباته "الفودو" و"الاستروكس".

وقالت عبدالمقصود، في تصريحات صحفية لها منذ قليل، إن التأثير النفسي للحشيش المصنع يشمل العديد من الأعراض منها اضطراب الإدراك الحسي، والهلاوس السمعية والبصرية، والضلالات الفكرية، والأفكار الانتحارية، بالإضافة إلى السلوك العدواني.

وأضافت رئيس الصحة النفسية، أن تأثير تلك المخدرات على الجسم هو سرعة معدل خفقان القلب، واضطراب شديد في وظائف الكلى، ومع تكرار التعاطي فقد يؤدى إلى الفشل الكلوي، وفي حالة تعاطي الأم الحامل فإنه يحدث ولادة للأجنة فاقدة لأجزاء من المخ والجمجمة، كما يؤدي إلى ولادة أطفال مصابين بفرط الحركة وضعف الانتباه.

وأشارت إلى أنه في حالة تعاطي جرعات زائدة، فقد يؤدي إلى التوتر الشديد والهياج وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وسرعة شديدة في نبضات القلب ونوبات من التشنج وصعوبة في التنفس والقيء الشديد، كما تتمثل أعراض الانسحاب في التعرق الغزير وفقدان الشهية واضطراب النوم واللهفة الشديدة للتعاطي والأفكار الانتحارية وفقدان الدافعية والاكتئاب.