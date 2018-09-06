قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك جهود مبذولة من وزارتي الصحة والتعليم العالي، في القضاء على قوائم الانتظار للجراحات، من خلال التكاتف بين المستشفيات الخاصة بوزارة الصحة وبين المستشفيات الجامعية.

وأشار "سلطان" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم"، إلى أن هناك متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للجهود التي قامت به المستشفيات الجامعية، وتم الانتهاء من 6553 عملية جراحية من 5 يوليو إلى 2 سبتمبر الجاري، مؤكدًا أن هناك جهود للانتهاء من قوائم الانتظار في أقرب وقت ممكن، وهذا يتوقف على طبيعة الجراحات.

وأوضح المتحدث باسم الوزراء، أن وزارة التعليم العالي، لديها لجان متابعة لهذه القوائم للانتهاء منها، مؤكدًا أنه في الفترة الماضية وجود قوائم للانتظار على نفقة الدولة، وكان هناك أسلوب معين في استقبال المرضى ورقي ليتحول الإلكتروني.

وأوضح أن الرئيس "السيسي" مد فترة القوائم لثلاث سنوات للانتهاء من القوائم، وهناك جهود للانتهاء من هذه القوائم في أقرب وقت ممكن.