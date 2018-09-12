قرر الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، إحالة مدير مدرسة الأمام محمد عبده الابتدائية، ومدير مدرسة رضا شاطر، ومدير مدرسة الشهيد خالد دبور، ومسؤول اللامركزية بإدارة شرق المحلة التعليمية، والمتابعين من التعليم الفني للشؤون القانونية، للتحقيق معهم، وذلك بسبب عدم انتهاء أعمال الصيانة بتلك المدارس وتأخر جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد.

كما أشاد الشناوي بمديرة مدرسة عبد الرحمن بن عوف الرسمية للغات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية برفقه اللواء مهندس هشام السعيد، للمدرسة اليابانية ومدرسة عبد الرحمن بن عوف الرسمية للغات بإدارة شرق المحلة التعليمية، حيث أشاد بمستوى المدرستين قبل بداية العام الدارسي والوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وفي خلال الزيارة شدد عايد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدرستين والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة على أن تكون المدارس جاهزة قبل بداية العام الدراسي.