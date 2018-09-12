الأحد.. إطلاق حملة قومية للتوعية بمخاطر نقص فيتامين "د"

تُطلق عدد من الجمعيات العلمية الطبية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وإحدى شركات الأدوية يوم الأحد المقبل، حملة قومية للتوعية بمخاطر نقص فيتامين "د"، وتأثيره على الصحة.

ومن المقرر أن يشارك في مؤتمر إطلاق الحملة كلاً من الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور تيمور الحسيني، أستاذ أمراض العظام بطب عين شمس، والدكتور هاني عارف، أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، والدكتورة جميلة نصر، نائب رئيس الجمعية المصرية للقلب، والدكتور عباس عرابي، ورئيس المنتدي العربي لأمراض السكر، والدكتورة أحلام حنفي، رئيس لجنة الصحة والسكان عضو المجلس القومي للمرأة.