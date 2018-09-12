قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه "لو طبقنا القرآن وأحكام الإسلام جيدا سنصبح أكثر تحضرا من دول الغرب، التي نطمح أن نكون مثلها"، مشيرا إلى ضرورة العودة إلى سنة النبي والقرآن.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "المفروض الغرب يتعلم مننا أسلوب اللياقة في التعامل مع الضعيف والصغير"، مستشهدا بقول الله تعالى: "الرجال قوامون عن النساء"، مشيرا إلى أن الرجال يقومون على خدمة النساء العنصر الضعيف في المجتمع، وليس لأنهم أكثر قوة أو شدة، وغيره مما يعتقده البعض.