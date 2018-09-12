شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العربية للتصنيع.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات البنية التحتية، من إنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات تنقية مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي بكافة عناصرها ومكوناتها ومستلزماتها من أعمال مدنية متكاملة وكهروميكانيكية، وما يلزم من تنسيق الموقع العام وكذا الأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات وأجهزة القياس والتجهيزات التقنية للتحكم، وما يتصل بتلك المشروعات من معدات ومركبات وسيارات وكافة ما يلزم ويضمن حسن تشغيل هذه المرافق.

وكذلك التعاون في أية مشروعات أخرى في إطار تنفيذ خطط الدولة للتنمية وذلك بالإتفاق المباشر في ظل ما سيحققه هذا التعاون من مصلحة عامة مؤكدة تتمثل في الإستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية علي وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد الموارد.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، أن اختيار الهيئة العربية للتصنيع جاء نظراً لما تمتلكه من الإمكانيات التكنولوجية والصناعية والبحثية والخبرة في مجال الصناعة والبحوث الفنية وما لديها من كوادر فنية مدربة لإقامة المشروعات المختلفة.

وتشارك الهيئة في المشروعات القومية والتنموية الحالية بالدولة في إطار خطة التنمية المستدامة 2030 نظراً لما لديها من خبرة صناعية وتكنولوجية، وإيماناً منها بالمشاركة في المشروعات التي تعود بالنفع علي الدولة وسعيها لتطوير الصناعات المصرية عن طريق التعاون مع الشركات الصناعية الكبرى من الدول المتقدمة.